Alkoholisierter Radfahrer in Linz festgenommen

Am 9. Mai 2021 um 0:25 Uhr wurden Polizisten in Linz in der Ferdinand-Markl-Straße auf einen Fahrradfahrer aufmerksam, da dieser in Schlangenlinien fuhr. Daraufhin hielten die Polizisten den Mann, einen 24-jährigen Linzer, an und forderten ihn zum Alkotest auf. Durch Schläge und Stoßen gegen die Beamten wollte der Mann flüchten.