„Zeig mir keinen Vogel!“ Eberl geht auf Flick los

Nach der Partie wurde Flick im Sky-Interview darauf angesprochen. „Das gehört dazu. Es ist alles gesagt. Es ging emotional her auf beiden Auswechselbänken. Es war aber nicht so, wie es da vermutet wurde.“ Er hat also nicht den Vogel gezeigt? „Nein“, so Flick, der mit den Bayern am Samstag den neunten Meistertitel in Folge einheimsen konnte. Beeindruckend!