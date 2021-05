Ab 18.30 Uhr LIVE: FC Bayern gegen Mönchengladbach

Bayern-Trainer Hansi Flick will bei der möglichen Titelentscheidung in der deutschen Fußball-Bundesliga nicht groß auf den Leipziger Auftritt in Dortmund schauen. Sollte der Tabellenzweite am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) gegen die Borussia verlieren, wäre die neunte Meisterschaft des FC Bayern München in Folge schon vor der eigenen Partie am Abend (18.30) daheim gegen Mönchengladbach perfekt.