Motorradfahrer geriet auf Bankett und stürzte

Der 63-Jährige war mit seinem Motorrad gegen 14.50 Uhr auf der L114 in Richtung Schanzsattel unterwegs. In einer Linkskurve geriet er auf das Fahrbahnbankett und streifte einen parkenden Pkw. Dabei kam der Motorradfahrer zu Sturz. Die Rettung transportierte den Mann mit Verletzungen in das LKH-Hochsteiermark, Standort Bruck/Mur.