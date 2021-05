SPÖ-Landtagsklub gab das Magi-Gutachten in Auftrag

Mitten in den Ausschreibungsprozess für den Posten des Magistratsdirektors der Stadt Salzburg platzte am Donnerstag ein Gutachten. Erstellt wurde es vom Verfassungs- und Verwaltungsjuristen Heinz Mayer - und er erklärt darin, dass die Ausschreibung dem Artikel 117 der Bundesverfassung widerspreche. Nun ist das Auswahlverfahren gestoppt. Das Gutachten wurde der Stadt aber nicht anonym zugespielt, sondern vom SPÖ Landtagsklub in Auftrag gegeben. „Es geht um den höchsten Beamtenposten der Stadt, der soll ordentlich besetzt werden“, sagt Klubchef Michael Wanner.