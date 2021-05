Vergifteter Steinadler ist Mahnung gegen Blei

Schon 2013 berichtete die „Krone“ über ähnliche Fälle: Ein im April in Thaur gefundener Steinadler überlebte nicht, ein im Mai in Kappl aufgelesenes Tiroler Wappentier konnte nach der Genesung dort wieder in die Freiheit entlassen werden. Die Dunkelziffer an Tieren, die elendiglich irgendwo zugrunde gehen, dürfte beträchtlich sein. Häufigste Ursache: Die Greifvögel fressen Wild bzw. Aas, das Bleipartikel enthält.