Silber! Unser Frauen-Kajak-Team jubelt in Ivrea

Österreichs Kajak-Trio der Frauen hat am Freitag bei den Europameisterschaften im Wildwasser-Kanu in Ivrea in Norditalien die Silbermedaille geholt. Corinna Kuhnle, Viktoria Wolffhardt und Antonia Oschmautz mussten sich unter elf Teams nur dem britischen Team geschlagen geben, und zwar um 2,19 Sek. Bronze ging mit 5,81 Sek. Rückstand an Tschechien. Im Anschluss daran waren die Österreicher auch im Kajak-Teambewerb der Männer engagiert.