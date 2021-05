Kendall Jenner: „Manchmal denke ich, ich sterbe“

Kendall Jenner leidet an massiven Angstattacken. Jetzt hat das am besten bezahlte Supermodel der Welt erstmals darüber gesprochen, wie schlecht es ihr an manchen Tagen geht. Sie würde sich wünschen, dass man ihr mehr Mitgefühl entgegenbringen würde. Viele Menschen würden sie einfach als privilegiertes Mädchen abkanzeln und ihre Leidensgeschichte deshalb nicht glauben.