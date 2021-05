Leondinger machten Casting in Show von Heidi Klum

Die andmetics-Gründer Hannes Freudenthaler und Margot Helm baten gestern in der TV-Show von Heidi Klum zum Casting. Grund: Die Leondinger, die offizieller Partner des Formats Germany’s Next Topmodel sind, suchten ein Model für ihren Werbeauftritt. Letztlich fiel die Wahl auf Curvy-Model Dascha, die ab heute in allen Müller-Filialen in Österreich, Deutschland und in der Schweiz die Werbetrommel für andmetics rührt.