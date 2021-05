Ein erster Schritt in Richtung Meistertitel

Der erste kleine Schritt Richtung Meistertitel Nummer vier in Serie wurde gemacht! Mit einem 86:80 auswärts in Gmunden holten sich Kapfenbergs Basketballer einen kleinen Vorteil in der Finalserie - denn jetzt könnten die Bulls mit zwei Heimsiegen alles klar machen. „Zehn Tage Pause sind im Mai nicht gut, die schaden eher als dass sie uns etwas nützen“, meinte Kapfenbergs Sportdirektor Michi Schrittwieser noch vor dem ersten Anwurf. Im ersten Viertel stotterte der Motor der Bulls auch etwas, ging es mit einem Punkt Rückstand in die erste Pause - vor allem im Korbbereich haperte es bei der Trefferquote...