Durch nichts zu entschuldigen

Es war einfach unglaublich, was meine beiden Kolleginnen Raphaela Scharf und Katia Wagner am Mittwochabend bei Corinna Milborn erzählt haben. Unglaublich mutig. Die krone.tv-Moderatorinnen sprachen offen über Machtmissbrauch, Anzüglichkeiten, sexuelle Übergriffe und Angst. Angst vor ihrem ehemaligen Arbeitgeber. Angst, die sie nun abgelegt haben. Bei PULS 4 gaben Raphaela und Katia auch all jenen Frauen eine Stimme, die aus welchen Gründen immer nicht so viel Mut aufbringen können oder wollen. Die noch immer Angst haben.