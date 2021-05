Jennersdorfer Polizist als „Inspektor Dolittle“

Ein Herz für Tiere hat Rudolf Pilz von der Polizeiinspektion Jennersdorf. So umsichtig, wie er in seinem Beruf die Herausforderungen meistert, so behutsam und geduldig kümmert sich der Beamte im Naturwinkel Saufuß um verletzte Tiere. Und das nicht nur untertags, sondern auch in der Nacht.