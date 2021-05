Täterin stahl einer 95-Jährigen die Bankomatkarte

Am 25. März 2021 erstattete das 95-jährige Opfer bei der Polizeiinspektion Gleisdorf Anzeige, dass ihre Geldbörse aus der Einkaufstasche in einem Kaufhaus in Gleisdorf gestohlen wurde. Neben Bargeldbeständen befand sich darin eine Bankomatkarte, die nach der Tat zweimal missbräuchlich verwendet wurde. Die Schadenssumme beträgt mehrere Hundert Euro.