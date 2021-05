Haben Sie den kleinen Hofladen ums Eck entdeckt?

Liebe Leserinnen und Leser, wo haben Sie während der Pandemie ihre Lebensmittel gekauft? Gehören Sie auch zu denjenigen, die den kleinen Hofladen ums Eck entdeckt haben? Damit liegen sie voll im Trend, wie Marcel Strauß, Geschäftsführer der Ländle Marketing GmbH berichtet. Den Vorarlberger Landwirten waren zwar zu Beginn der Pandemie die Abnehmer aus dem Gastrobereich weggebrochen, für Ausgleich sorgten die heimischen Konsumenten. Der Direktvertrieb war plötzlich extrem stark nachgefragt. 835 Tonnen Ländle-Kartoffeln, zwischen 70 und 80 Tonnen Erd- und Heidelbeeren und 8,2 Tonnen Ländle-Honig wurden konsumiert. Das Ende der Pandemie ist noch nicht erreicht - auch wenn sich die Infektionszahlen weiterhin sinken. Die gute Nachricht: Die 7-Tage-Inzidenz ist wieder unter 200 gesunken. Dennoch ist die Ausreisetestpflicht im Bregenzerwald und im Rheindelta weiterhin gültig. Auch gestern kam es an den beiden Rheinbrücken zu längeren Wartezeiten, die Geduld der Berufspendler wurde erneut auf die Probe gestellt. Keine Geduld hatten die Verantwortlichen mit einem Lehrer, der sich weigerte die Masken- und Testpflicht zu befolgen. Er wurde entlassen. Und auch für einen Mediziner hat die Pandemie Folgen. Er hatte einer Familie via Facebook geraten, sich mit dem Coronavirus infizieren zu lassen. Am Landesgericht Feldkirch wurde er nicht rechtskräftig zu einer teilbedingten Geldstrafe von 63.000 Euro verurteilt. 21.000 Euro muss er bezahlen. Um Zahlen und Zahlungen ging es bei der Vollversammlung der Arbeiterkammer, deren Mitglieder mit den Zuständigen von Bundes- und Landesregierung hart ins Gericht gingen. Für die Wirtschaft würden Milliardenpakete geschnürt, während auf die Arbeitnehmer vergessen werden, klagten deren Vertreter. Sie forderten Maßnahmen gegen die hohe Arbeitslosigkeit und unfaire Steuerverteilung. Viel Vergnügen beim Lesen der heutigen Ausgabe!