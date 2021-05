Wien als Sperrzone für Pendler

So viel ist fix: Schon kommendes Jahr wird das gefürchtete Parkpickerl in allen Wiener Bezirken eingeführt. Wann und wie genau, muss aber erst geklärt werden. Ebenso die Frage, wohin mit den vielen Pendlern aus Niederösterreich, die den Anrainern vor allem an den U-Bahn-Endstationen die Parkplätze wegnehmen.