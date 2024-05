Am Dach der Steiermark strahlt ein neues Juwel

Ein 40 Meter hoher Spezialkran, 350 Tonnen Abbruchmaterial, 150 Tonnen Stahl sowie 170 Kubikmeter Beton – und das alles in exponierter Lage auf 2700 Metern, ohne Zufahrt. Der Umbau der in die Jahre gekommenen Dachstein Bergstation war für alle Beteiligten eine Herkulesaufgabe. Nach neun Monaten ist die höchstgelegene und wohl spektakulärste Baustelle Österreichs nun abgeschlossen, am Donnerstag wurde das rundumerneuerte Gebäude feierlich eröffnet.