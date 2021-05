Der Absturz des Balkons drohte seit dem Bau

Enkel das Leben gerettet

Am 5. April wurde die Gemeindemitarbeiterin aus dem Leben gerissen. Mit ihrer Tochter Claudia (31), Enkel Sebastian (4) und einer Freundin war sie am Balkon, als dieser einbrach und das Quartett rund dreieinhalb Meter abstürzte. Michaela B. konnte ihren Enkel noch in die Wiese schubsen, rettete ihm somit wahrscheinlich das Leben. Sie fiel jedoch am Rücken und verstarb im Spital.