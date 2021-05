Vor dem Endspurt geht Sturm auf Nummer sicher

Denn auch mentale Frische ist im Kampf um Platz drei gefragt. Sturm überlässt vor dem Liga-Countdown nichts dem Zufall - und macht die Schotten dicht. Sicher ist sicher. Bereits gestern fand das Training unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, „Spione“ hatten keine Chance. Man darf gespannt sein, was Ilzer für das Sonntag-Heimspiel wieder ausheckt. Beim 2:1 gegen Salzburg in Klagenfurt im Februar brachte ja ein einstudierter Corner Sturm auf die Siegerstraße...



Reisewarnung des Klubs

Auch abseits des Platzes geht Sturm wegen Corona auf Nummer sicher. Daher wurde den Spielern vor dem dreitägigen Kurzurlaub noch einmal ins Stammbuch geschrieben: Reisen in die Heimat sind bitte zu unterlassen!