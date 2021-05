Magi-Besetzung der Stadt Salzburg verzögert sich

Preuner betont: „Ich will ein sauberes und vor allem rechtskonformes Verfahren. Die aufgeworfenen Sachen müssen überprüft werden, bevor ein Vorschlag an die gemeinderätlichen Gremien herangetragen werden kann.“ Das Personalamt habe deshalb ein unabhängiges Rechtsgutachten in Innsbruck beauftragt. Das Ergebnis wird in 14 Tagen erwartet. Dann kann ein entsprechender Amtsbericht mit Amtsvorschlag erstellt werden.