Jagd-Affäre um steirischen Prinz: War es das wert?

7000 Euro für Abschuss

Und das muss man derzeit fast annehmen. Zur Vorgeschichte: Bären sind auch in Rumänien geschützt; für ein Problemtier, das in einem Dorf angeblich Schaden angerichtet hat, wurde aber eine Sondergenehmigung zum Abschuss erteilt. In deren Besitz gelangte offenbar der oststeirische Besitzer der bekannten Riegersburg; rumänischen Medien zufolge sollen dafür sogar 7000 Euro den Besitzer gewechselt haben.