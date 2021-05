Großer Braunbär abgeknallt! Prinz als Wilderer?

Es ist gar nicht zum Anschauen: Auf einem Foto dieser prächtige, wunderschöne Bär, der majestätisch in seinem Wald in die Ferne blickt. Und auf einem zweiten, das wir hier nicht zeigen, das Tier tot zusammengekrümmt auf dem Boden liegend. Der 17 Jahre alte, gesunde Braunbär, der als einer der größten seiner Art in ganz Europa galt, soll am 13. März in Rumänien erschossen worden sein.