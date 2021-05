Liste Fritz kritisiert „fehlendes Verkehrskonzept“

Konsequenzen nach neuntem Frauenmord

Nach dem neunten tragischen Frauenmord allein in desem Jahr ist das ganze Land in Aufruhr - und auch Tirol will Maßnahmen setzen. „Frauen sind in unserem Land in Gefahr, weil sie Frauen sind. Das können wir nicht akzeptieren und dagegen müssen wir etwas tun“, appelliert Landesparteivorsitzender und SP-Klubobmann Georg Dornauer. Einigkeit herrscht bei diesem Thema zwischen den Parteien, weswegen nun im Mai-Landtag ein Allparteienantrag auf Initiative der Sozialdemokraten eingebracht wird. „2020 wurden in Österreich insgesamt 43 Menschen ermordet - 31 davon waren Frauen. Damit sind wir das einzige Land in der EU, in dem mehr Frauen als Männer ermordet werden“, verdeutlicht Dornauer den dringenden Handlungsbedarf. Nun soll ein Maßnahmenpaket zum Schutz von Frauen, zur Prävention von Männergewalt und zur öffentlichen Sensibilisierung sowie Aufklärung ausgearbeitet werden. Der gemeinsame Antrag wird als Dringlichkeitsantrag eingebracht.