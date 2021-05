Einblicke in das Leben auf dem Schloss Tratzberg

Recka Hammann, „Krone“:Servus-TV sendet am Freitag (21.10 Uhr) das Format „Schlösser, Burgen, Blaues Blut – Von starken Frauen & echten Herrschaften“. Sie selbst leben mit Ihrer Familie in der ersten Generation ständig auf Schloss Tratzberg. Wie kann man sich das Schlossleben vorstellen?

Ulrich Goëss- Enzenberg: Das Leben auf einem 6800 qm großen Schloss ist vergleichbar mit einem Leben in einem Büro. Man ist nie alleine und hat ständig Arbeit. Wenn ein Projekt zu Ende gebracht wurde, startet das nächste. Man muss in jeder Beziehung sehr flexibel sein. Allerdings hatten wir auch während des Corona-bedingten Lockdowns den Vorteil, viel Platz und sehr viel Natur um uns herum zur Verfügung zu haben.