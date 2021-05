Raubüberfälle am Bahnhof: Verdächtige gefasst

Bursche wollte Zeugin zu Falschaussage anstiften

Der 16-Jährige wurde am 29. April in Brunn am Gebirge festgenommen. Er war teilweise geständig und soll auch versucht haben, eine Zeugin vom Raub am 17. Februar zu einer falschen Beweisaussage vor der Kriminalpolizei anzustiften. Die beiden Verdächtigen wurden in die Justizanstalt gebracht. Der 17-jährige Beschuldigte war teilweise geständig, er wurde angezeigt.