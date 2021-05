Foto-Gedenkaktion am Wiener Heldenplatz

Fest heuer nur online

Diesmal findet das „Fest der Freude“ ausschließlich im Internet statt. Am 8. Mai ab 18.20 Uhr kann man via ORF III und per Livestream dabei sein. Der Schwerpunkt „Vernichtete Vielfalt“ erinnert an die Vielfalt der Opfergruppen, die von den Nationalsozialisten verfolgt, interniert und ermordet wurden. „Auftrag ist es, in der Gegenwart dafür zu sorgen, dass Vielfalt als Bereicherung gesehen wird“, meinte Mernyi dazu.