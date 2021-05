ÖVP-Rücktritte: Ist die Regierung Platter am Ende?

„Ich für mich habe den Entschluss gefasst, wieder als Professor für Medizintechnik und Medizininformatik an die UMIT zurückzukehren“, schrieb Tilg um 20.17 Uhr. Zoller-Frischauf will der Politik erhalten bleiben, sie will als Abgeordnete in den Landtag zurück. Als Schlusspunkt kündigte Platter zwei Personalien an: Der Galtürer Bürgermeister Anton Mattle soll Zoller-Frischauf folgen, Annette Leja (Geschäftsführerin des Sanatoriums Kettenbrücke in Innsbruck) Tilg.