80 regionale Anbieter im Genussladen für Region

„Wir haben in Rekordzeit einen wunderschönen Genussshop im Herzen von St. Paul eröffnet“, sagt Roland Bachmann, Geschäftsführer der Lavanttaler Beschäftigungsinitiative (LBI). Sieben neue Jobs wurden geschaffen. Der ehemalige Standort der Firma Elektrotechnik Mahkovec am Fuße des Stiftshügels ist in kürzester Zeit umgebaut worden. Die Innenausstattung wurde teils mit EU-Geld finanziert. Bürgermeister Stefan Salzmann: „Unser monatlicher Genussplatz, die Zertifizierung als Slow Food Village sowie nun unser Genussladen sind eine erfreuliche Entwicklung in unserer Marktgemeinde.“ Auf 100 Quadratmetern findet man eine vielfältige Auswahl regionaler Lebensmittel von 80 Anbietern: Most, Wein, Käse, Eier, Wurstspezialitäten, Kräutertees, Öle bis hin zum Kunsthandwerk. Das AMS unterstützt das Projekt.