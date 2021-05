Das Finale als Frage der Nerven

Viermal sind sich Kapfenberg und Gmunden in der Basketball-Finalserie gegenübergestanden - viermal (2003, 2004, 2018, 2019) haben die Steirer gewonnen. Und auch heuer wird der Titel an die Bulls gehen - das denkt UBSC-Graz-Boss Michael Fuchs vorm Finalauftakt Donnerstag am Traunsee.