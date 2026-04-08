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Silbermond-Sängerin wird zum zweiten Mal Mama

Society International
08.04.2026 23:18
Silbermond-Sängerin Stefanie Kloß (Archivbild) ist schwanger.
Silbermond-Sängerin Stefanie Kloß (Archivbild) ist schwanger.(Bild: EPA/OLIVER KILLIG)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Silbermond-Sängerin Stefanie Kloß (41) wird zum zweiten Mal Mama. „Glas leer, Bauch voll“, schrieb die Band auf Instagram und postete dazu ein Foto von der Musikerin. Kloß hält ein leeres Glas mit viel Milchschaum in der Hand – auf einem sichtlich gerundeten Bauch.

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Details, etwa den Geburtstermin, verriet die Band nicht. Zahlreiche Fans schickten Glückwünsche als Kommentar. „Ich habe nur auf den schönen Ring geguckt. Dabei hab‘ ich glatt den noch schöneren Bauch übersehen“, schrieb etwa eine Instagram-Nutzerin. „Beste Caption ever“, meinte eine andere zu dem Text unter dem Foto der Band.

Für Kloß ist es bereits das zweite Kind. Im April 2018 kam ihr erstes Kind auf die Welt. Damals schrieb sie auf den Social-Media-Kanälen der Band: „Hallo ihr Lieben, glücklich und geschafft wollen wir euch heute mitteilen, dass unser kleiner Sohn gesund auf die Welt gekommen ist.“ Vater ist Silbermond-Gitarrist Thomas Stolle.

Hier sehen Sie das Posting zur Schwangerschaft:

Die sächsische Band Silbermond besteht seit fast 25 Jahren. Zum Jubiläum 2027 ist ein eigenes Stadionkonzert in Dresden geplant. Mitglieder sind neben Kloß und Stolle Bassist Johannes Stolle sowie Schlagzeuger Andreas Nowak. Zu ihren bekanntesten Songs gehören „Das Beste“ und „Leichtes Gepäck“.

Stefanie Kloß war unter anderem auch Coach in den Castingshows „The Voice of Germany“ und „The Voice Kids“.

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