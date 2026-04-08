Silbermond-Sängerin wird zum zweiten Mal Mama

Für Kloß ist es bereits das zweite Kind. Im April 2018 kam ihr erstes Kind auf die Welt. Damals schrieb sie auf den Social-Media-Kanälen der Band: „Hallo ihr Lieben, glücklich und geschafft wollen wir euch heute mitteilen, dass unser kleiner Sohn gesund auf die Welt gekommen ist.“ Vater ist Silbermond-Gitarrist Thomas Stolle.



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