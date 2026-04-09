Brand im Museum Gugging: 7 Feuerwehren im Einsatz

Museum für Art brut weltweit bekannt

Das Museum in der Klosterneuburger Katastralgemeinde Maria Gugging ist für Art brut konzipiert. Es wurde 2006 eröffnet und begeht aktuell sein 20-jähriges Jubiläum mit der Ausstellung „Museum Gugging.! 20 Jahre Kunst“. Im Jahr 1994 war David Bowie zu Besuch im „Haus der Künstler“, im Vorjahr wurde das Buch „Sternenmenschen – Bowie in Gugging“ veröffentlicht, das den Star während der drei Stunden mit den Gugginger Künstlern – etwa Johann Hauser, Oswald Tschirtner oder August Walla – zeigt.