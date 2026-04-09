Brand im Museum Gugging: 7 Feuerwehren im Einsatz

Am Gebäude des bekannten Museums Gugging in Klosterneuburg im niederösterreichischen Bezirk Tulln ist am Mittwochabend ein Brand ausgebrochen, der sich über die Fassade bis zum Dachstuhl ausbreitete. Mehrere Feuerwehren und das Rote Kreuz waren im Einsatz.
Aus bislang unbekannter Ursache war es im Bereich des Hintereingangs des Museums zu dem Brand gekommen. Die Flammen breiteten sich rasch über die Fassade bis in den Dachstuhl aus, wie die Feuerwehr Maria Gugging auf ihrer Facebook-Seite mitteilte. Schon bei der Anfahrt seien Rauschschwaden „weithin sichtbar“ gewesen – aus diesem Grund sei die Alarmstufe „umgehend erhöht“ worden.
Das Gebäude wurde demnach sofort evakuiert, der Brand von innen und auch außen bekämpft. „Mittels Drehleiter wurde die Dachhaut geöffnet, um an die betroffenen Brandstellen im Dachbereich zu gelangen und diese gezielt abzulöschen“, hieß es.
Es habe einen „leichten Übergriff“ der Flammen auf den Dachstuhl gegeben, teilte Klaus Stebal vom Landeskommando Niederösterreich am späten Abend mit. Kurz vor 22 Uhr habe es „Brand aus“ geheißen, berichtete die Freiwillige Feuerwehr Klosterneuburg. Nach Nachlöscharbeiten und den abschließenden Sicherungsmaßnahmen konnte der Einsatz gegen 23.45 Uhr beendet werden, ergänzten die Maria Gugginger Kollegen.
Im Einsatz standen neben den Feuerwehren Maria Gugging, Kierling, Klosterneuburg und St. Andrä-Wördern auch Hintersdorf, Hadersfeld und Ollern. Zwei Rotkreuz-Wagen und der Bezirkseinsatzleiter hätten für die medizinische Sicherheit gesorgt.
Museum für Art brut weltweit bekannt
Das Museum in der Klosterneuburger Katastralgemeinde Maria Gugging ist für Art brut konzipiert. Es wurde 2006 eröffnet und begeht aktuell sein 20-jähriges Jubiläum mit der Ausstellung „Museum Gugging.! 20 Jahre Kunst“. Im Jahr 1994 war David Bowie zu Besuch im „Haus der Künstler“, im Vorjahr wurde das Buch „Sternenmenschen – Bowie in Gugging“ veröffentlicht, das den Star während der drei Stunden mit den Gugginger Künstlern – etwa Johann Hauser, Oswald Tschirtner oder August Walla – zeigt.
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