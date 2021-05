Kleine Waldohreulen von Nachbarn gerettet

Tiere in Pflegestation aufgenommen

Sie wurden direkt in die Eulen- und Greifvogelstation in Haringsee im Bezirk Gänserndorf (NÖ) gebracht. „Die Elterntiere waren nicht mehr zu sehen“, sagt Elisabeth Penz von Vier Pfoten, dem Betreiber der Pflegestation. Jetzt werden die vier Wochen alten Findlinge von Ammeneltern derselben Art aufgezogen. „So wird dem Nachwuchs alles beigebracht, was er für ein Leben in der freien Natur braucht. Sobald wie möglich werden die Waldohreulen freigelassen“, erklärt Penz.