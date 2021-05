Falsches Schweizer Millionen-Glück

Kein seriöses Gewinnspiel

Wir konnten der Oberösterreicherin versichern, dass weder die „Krone“ noch die Mediaprint Daten von Kunden weitergibt. Vor allem nicht an schwindlige Gewinnspielfirmen. Wie die „Swiss Millionen AG“ an Namen und Adresse gekommen ist, wissen wir freilich nicht. Fest steht aber, dass es sich um kein seriöses Gewinnspiel handelt. Auch, wenn noch so viele bekannte Unternehmen unerlaubt auf einen Brief geschrieben werden. Ihre Ombudsfrau möchte daher an dieser Stelle wieder einmal warnen: Ohne Teilnahme an einem Gewinnspiel kann es keinen Gewinn geben. Schon gar nicht, wenn vor der Auszahlung irgendwelche Kosten beglichen werden, Telefonnummern im Ausland angerufen oder Daten in Form einer Verzichtserklärung bekannt gegeben werden müssen!