Milde und traurige Ironie nach Freundschaftsdienst

Der Prozess in Linz hatte eine menschliche und eine juristische Seite. Der ehemalige Mathematikstudent, den seine psychische Erkrankung aus der Bahn geworfen geworfen hat. Und das Opfer, ein 29-Jähriger, der aufgrund seines Rundrückens seit Jahren unter quälenden Schmerzen litt und deshalb nicht mehr leben wollte. Tragik des Schicksals: Kurz nach seinem Tod bekam das Opfer die Zusage für eine OP in einer Spezialklinik, die ihn vielleicht von den quälenden Schmerzen befreit hätte, so sein Vater.