Sechs Schlepper in Serbien aus dem Verkehr gezogen

Zufall oder perfektes Timing: Just während des Balkan-Aufenthaltes von Innenminister Karl Nehammer - die „Krone“ berichtete -, schlug Serbiens Spezialeinheit zu - und zog sechs Schlepper aus dem Verkehr. Hunderte Illegale sollen sie an Österreichs Grenze geschleust haben. In Rumänien wiederum verdeutlichte eine Razzia, wie viel Geld mit Menschenhandel zu „verdienen“ ist.