Jetzt sinkt die Zahl der Intensiv-Patienten

620.000 Impfstiche bisher gesetzt

Insgesamt wurden in Niederösterreich außerdem bereits 7,3 Millionen Corona-Tests durchgeführt und 620.000 Impfstiche gesetzt. Pernkopf schließt mit einem Dank an die Mitarbeiter: „In unseren Kliniken sind absolute Profis am Werk, auf die wir uns jederzeit verlassen können. Sie tun alles, um die Gesundheit der Menschen bestmöglich zu schützen. Ich bin stolz auf unser Personal in den Kliniken und im gesamten Gesundheitsbereich!“