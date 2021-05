Feuerwehrmann bei Sturm-Einsatz schwer verletzt

230 Einsätze in Niederösterreich

Der Einsatz in Traiskirchen war nur einer von insgesamt 230 am Sonntag in Niederösterreich. Der Sturm entwurzelte Bäume, große Äste rissen ab. „Was nicht niet- und nagelfest ist, fliegt durch die Gegend“, berichtete Resperger noch am Vormittag.