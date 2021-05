Open-Air-Teststraßen in Wien geschlossen

Aufgrund einer Sturmwarnung der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) bleiben die drei Freiluft-Teststraßen in Wien am Sonntag geschlossen. Betroffen seien die Teststraßen Donauinsel (Floridsdorfer Brücke), Ernst-Happel-Station sowie Schloss Schönbrunn, teilte die Stadt am Sonntag in der Früh in einer Aussendung mit. Alle anderen Teststraßen in Wien können weiter aufgesucht werden, hieß es.