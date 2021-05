Österreicher-Duo schrammt an EM-Medaille vorbei

Österreichs Trampolin-Elite hat bei den Europameisterschaften in Sotschi in den Synchron-Finali sehr gut geschlagen und eine Medaille nur knapp verpasst. Benjamin Wizani/Niklas Fröschl waren als erster Ersatz in das Finalfeld aufgerückt und wurden da Vierte, mit 48,910 Punkten fehlten den beiden nur 0,420 Zähler auf die drittplatzierten Fabian Fogel/Caio Lauxtermann (GER). Es gewannen Uladsislau Hankarou/Aleh Rabzau (BLR/51,990) vor Diogo Ganchinho/Lucas Santos (POR/50,520).