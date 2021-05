Eindringlinge auf Schloss Windsor verhaftet

Nur eine Woche nach der Beerdigung ihres geliebten Gatten Prinz Philip, gab es Ärger auf Schloss Windsor. Am vergangenen Wochenende drangen Personen in den Garten der Royal Lodge in Windsor ein, indem sie einfach einen Zaun überklettert hatten. Die Eindringlinge spazierten laut der britischen Zeitung „Sun“ ungehindert auf dem Grundstück herum. In der Royal Lodge lebt Queen Elizabeths Sohn Prinz Andrew. Es heißt, die Königin gehe auf dem Gelände oft mit ihren Hunden spazieren.