Betrunkene warfen Stühle und Mülleimer in Bach

Randalierende Jugendliche trieben in der Nacht auf Samstag im Tiroler Steinach am Brenner (Bezirk Innsbruck-Land) ihr Unwesen: Die Betrunkenen warfen mehrere Stühle und Mülleimer in einen Bach, die sie nach Eintreffen der alarmierten Polizei schön brav wieder „herausfischen“ durften. Es hagelte Anzeigen - unter anderem auch wegen Missachtung der Corona-Maßnahmen.