Brand in Kfz-Werkstatt: Drei Mitarbeiter im Spital

Feueralarm am Donnerstag in Kundl im Tiroler Unterland: In einer Kfz-Werkstatt war aufgrund eines Funkenflugs ein Brand ausgebrochen. Reinigungsmittel und Benzin hatten sich explosionsartig entzündet. Ein Mitarbeiter erlitt Verbrennungen, zwei seiner Kollegen vermutlich eine Rauchgasvergiftung. Das Trio wurde ins Krankenhaus eingeliefert.