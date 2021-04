„Fett!“ Ex-Chelsea-Kicker lästert über Hazard

Was laut Duff auch an den Gewichtsproblemen von Hazard lag: „Er kam zur Real-Vorbereitung - als 160-Millionen-Euro-Galactico - mit Übergewicht aus dem Urlaub. Fett! Nennt es, wie ihr wollt.“ Nachsatz: „Wenn Real 160 Millionen Euro für dich bezahlt, tauchst du dort in der Form deines Lebens auf.“