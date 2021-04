Auf dem Sprungbrett in eine höhere Liga

Tomka, der vor drei Jahren aus Hartberg nach Lafnitz kam, grinst: „Natürlich hat man Ziele. Aber alles nach der Reihe.“ Der 24-Jährige wirkt bodenständig, schuftet in Extraschichten für den Erfolg: „Schön ist es, wenn sich die harte Arbeit dann auch bezahlt macht.“ Heute will er mit seinen Kollegen in der Liga jedenfalls die Young Violets meistern: „Ein Gegner mit viel Qualität, aber wir wollen das Maximum herausholen.“ So wie der ganze Klub, der weiter am Kader bastelt. Der nächste Transfer ist schon fix: Stürmer Mark Grosse (Ex-Hannover) wechselt von Gleisdorf nach Lafnitz. „Ein spannender Typ. Wir sehen Potenzial“, so Trainer Semlic.