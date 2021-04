Heuer wieder: Maibaumaufstellen ohne Publikum

Fest steht, wofür er steht. „Der Baum ist immer ein Symbol für Fruchtbarkeit, Beständigkeit, Standfestigkeit, eines für das Leben.“ Und in dem Fall wohl auch für die Männlichkeit. „Früher haben ihn die Burschen eines Ortes vor den Häusern von unverheirateten jungen Damen aufgestellt“, so Veitschegger. „Verbunden mit allerlei ,Kraftlackel’-Bräuchen, wie dem Erklimmen des glatten Stammes, an dessen Ende oft Wein oder Geselchtes als Preis angebracht ist.“ Auch der „Bandltanz“ rund um den Baum ist „ein bissl wie ein Balztanz“. Aufgepasst wurde und wird natürlich auch auf den Stamm, der vielfach schöne Zierde für einen Ort ist.