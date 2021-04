Hotspot Tennengau: Strengere Regeln in vier Orten

Die Abriegelung des gesamten Tennengaus? Das will die Landespolitik mit aller Macht vermeiden. Angesichts der immens steigenden Coronazahlen – der Tennengau ist mittlerweile der am stärksten betroffene Bezirk in ganz Österreich – setzt man dennoch schärfere Maßnahmen. In Kuchl, Oberalm, Puch und Hallein wird das Kontaktmanagement verstärkt. Gemeindemitarbeiter müssen ab sofort aushelfen. Die Kontaktrückverfolgung wird von 48 auf 96 Stunden ausgedehnt. Infizierte brauchen nach Ende ihrer Absonderung einen verpflichtenden PCR-Test. Quarantänen sollen künftig stärker kontrolliert werden. Fruchten diese Maßnahmen nicht, steht eine Abschottung des gesamten Bezirkes im Raum. „Das wäre das letzte Mittel“, heißt es seitens des Landes.