Haus abgerissen: „Altes Graz liegt im Koma!“

„Das alte Graz liegt im Koma - zumindest am Ostrand des Dietrichsteinplatzes!“ Peter Laukhardt von der Initiative Soko Altstadt bangt um das historische Erbe der Stadt. Der Grund: Der Abriss des Hauses in der Schörgelgasse 6 ist jetzt in vollem Gange. Bereits im Jahr 2019 gab es für die Biedermeier-Zeile einen Abbruchbescheid.