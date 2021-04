Gäste wollen nach Tirol, aber noch wenig Buchungen

„Internationale Gäste werden fehlen“

In Innsbruck rechnet Obmann Karl Gostner „außerhalb der Stadt mit einer guten Buchungslage, sobald Reisen wieder möglich ist“. Kritischer werde es für die Stadt-Hotellerie, „weil der bedeutende Teil der internationalen Gäste fehlt“. Wie in Kitzbühel kommen auch in der Landeshauptstadt die meisten Buchungen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz. „Mit dem Slogan ,Freiheit atmen’ setzen wir auf die alpin-urbane Vielfalt der Region Innsbruck, die den Gästen die Freiheit bietet, aus den unzähligen Möglichkeiten an maßgeschneiderten Aktivitäten von entspannt-genussvoll bis sportlich-anspruchsvoller zu wählen“, erläutert der Obmann die diesjährige Werbestrategie.