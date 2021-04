Statt Auto mit Bahn und Rad in die Freizeit

Interessenten brauchen App und Kreditkarte

Die ersten drei Standorte des Bikeverleihs in Kufstein, Wörgl und Matrei am Brenner – jeweils in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof – beginnen am kommenden Wochenende mit ihrem Betrieb. Ab 2022 soll das Projekt schrittweise zu einem flächendeckenden System in Tirol und später in ganz Österreich ausgerollt werden.