ÖBB-Infoschalter mitten am Praterstern überfallen

Neue Polizeistation fertig

Erst Mitte März war am Wiener Praterstern, einem der größten Verkehrsknoten der Stadt, eine neue Polizeiinspektion fertiggestellt worden. Sie befindet sich in einem modernen Zubau, der direkt an das Bahnhofsgebäude anschließt und in den auch der dortige Zugang zur U1 integriert wurde.