Mit Kletterseil zur „Handy-Rettung“

Doppelter Einsatz für die Feuerwehr in Baden: Denn während die Florianis ein abgestürztes Handy aus den Brückenpfeilern pflückten, wurden sie Zeugen eines Verkehrsunfalles – und waren so als Ersthelfer am Einsatzort. „Eine Frau wurde von einem Auto erfasst und musste ins Spital gebracht werden“, heißt es.